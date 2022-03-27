Как сообщает источник, клуб приостановил переговоры с действующими игроками команды. Кроме того, в данный момент не ведутся никакие переговоры с потенциальными новичками бело-голубых.
Летом контракты истекают у троих футболистов "Динамо" - Романа Евгеньева, Сергея Паршивлюка и Заурбека Плиева.
Напомним, ранее Банк ВТБ, которому принадлежало "Динамо", передал контрольный пакет акций клуба Всероссийскому физкультурно-спортивному обществу "Динамо". Это случилось после того, как на банк были наложены санкции со стороны Великобритании и США.
После 22 туров "Динамо" занимает второе место в РПЛ. В активе команды Сандро Шварца 43 очка. Отставание от лидирующего "Зенита" составляет пять очков.
Источник: "Metaratings"
Источник: "Динамо" приостановило переговоры по контрактам из-за сложной финансовой ситуации
"Динамо" заморозило переговоры по новым контрактам в клубе.
Фото: РПЛ