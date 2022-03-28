Напомним, ранее ФИФА разрешила легионерам РПЛ приостановить контракты с клубами на срок до 30 июня.
"Ловрен не вернется в Санкт-Петербург после матчей сборных? Чушь. Восстановился ли Ловрен от травмы? Он тренируется в общей группе в сборной", - сказал Медведев.
Защитник Деян Ловрен перешел в "Зенит" в 2020 году из "Ливерпуля". В текущем сезоне 32-летний футболист провел 19 матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. После зимней паузы хорват еще не выходил на поле. Контракт Ловрена с "Зенитом" рассчитан до лета 2023 года.
Источник: РБ Спорт
"Чушь". Гендиректор "Зенита" опроверг информацию о том, что Ловрен не вернется в клуб
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев заявил, что защитник сине-бело-голубых и сборной Хорватии Деян Ловрен вернется в Санкт-Петербург после окончания международных матчей.
Фото: ФК "Зенит"