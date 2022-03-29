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Парфенов — о возможном уходе Айртона: ничего страшного точно не произойдет

Бывший футболист "Спартака" Дмитрий Парфенов высказался о возможном уходе защитника красно-белых Айртона.
Фото: Getty Images
— Мозес и Классен могут заменить Айртона на позиции левого защитника. Ничего страшного точно не произойдет, — приводит слова Парфенова "РБ Спорт".

Ранее в московском "Спартаке" подтвердили, что в клуб обращались по поводу перехода 24-летнего бразильского защитника Айртона. Сообщалось, что им интересуется "Фламенго".

Айртон выступает за "Спартак" с 2019 года. В нынешнем сезоне на его счету гол и голевая передача в 24 матчах во всех турнирах.

В "Спартаке" прокомментировали возможный уход Айртона


Теги: Спартак Парфенов Айртон
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