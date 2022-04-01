— Еще никакой ясности нет: кто останется, а кто уйдет. От этого и будет зависеть станет ли "Спартак" выстраивать команду вокруг российских футболистов или пытаться удержать иностранцев. Надо смотреть как будет развиваться ситуация и не только в футболе, — передаёт слова Шикунова "Спорт день за днем".
Ранее сообщалось, что предстоящий сезон Российской Премьер-лиги "Спартак" может начать без единого легионера в составе из-за финансовых проблем. В клубе планируют сделать упор на свою академию.
В нынешнем сезоне красно-белые в 22-х матчах чемпионата России набрали 27 очков и занимают в турнирной таблице девятое место.
Отец Черышева: думаю, Денис хочет играть за "Спартак"
Бывший спортивный директор "Спартака" высказался о возможном уходе из клуба всех легионеров
Бывший спортивный директор "Спартака" Александр Шикунов высказался о возможном уходе всех легионеров команды.
Фото: Getty Images