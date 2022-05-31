По данным источника, первоначально основной кандидатурой "Зенита" был Илья Лантратов, но представителей сине-бело-голубых отпугнул скандал с участием Лантратова и болбоя, после чего они переключились на вариант с Никитой Хайкиным.
Напомним, Илья Лантратов был недоволен работой болбоя в матче против "СКА-Хабаровска" (0:1) в стыках за право остаться в РПЛ. После очередной задержки голкипер подбежал к мальчику, подающему мячи, и толкнул его, чтобы забрать у него мяч и быстрее продолжить игру. После матча Лантратов встретился с парнем и извинился перед ним.
Источник: Metaratings
Источник: "Зенит" начал переговоры с представителями Хайкина. Вариант с Лантратовым отпал из-за скандала с болбоем
"Зенит" консультируется о возможном трансфере с представителями голкипера норвежского "Буде-Глимта" Никиты Хайкина.
Фото: ФК "Химки"