Ранее появилась информация, что петербургскому клубу предложили купить турецкого футболиста.
"Никто из "Зенита" со мной не связывался. Я не встречался и не общался вообще ни с кем, кроме ЦСКА. Это дело принципа. Пока не решится судьба Юсуфа в ЦСКА, мы не станем начинать переговоры ни с одним другим клубом", - цитирует агента Sport24.
Полузащитник Юсуф Языджи арендован ЦСКА у "Лилля" до конца сезона. В арендном соглашении есть опция выкупа футболиста. За армейский клуб турецкий футболист провел 12 матчей, в которых забил 8 голов и отдал 2 голевые передачи.
ЦСКА финишировал на 5-м месте в Российской Премьер-лиге (РПЛ) сезона-2021/22. В 30 матчах армейцы набрали 50 очков. В последнем туре столичный клуб разгромил "Ростов" (4:0).
Агент: Языджи все еще хочет остаться в ЦСКА
Агент Языджи прокомментировал возможный переход игрока в "Зенит"
Адем Чебеджи, агент полузащитника ЦСКА Юсуфа Языджи, прокомментировал информацию о возможном переходе игрока в "Зенит".
Фото: РПЛ