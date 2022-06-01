По информации источника, перспективы у "Уфы" есть, на следующей неделе все объявят. Власти республики будут помогать, но пока непонятно, в каких объемах.
Также сообщается, что выступление башкирского клуба в ФНЛ-2 является самым худшим вариантом развития событий. Отмечается, что в "Уфе" об этом даже не думают.
28 мая "Уфа" дома проиграла в ответном стыковом матче "Оренбургу" (1:2). В первой игре была зафиксирована ничья 2:2. По сумме двух матчей победил "Оренбург" (4:3), эта команда в следующем сезоне сыграет в РПЛ. "Уфа" вылетела из Российской Премьер-лиги (РПЛ). "Уфа" сыграет в ФНЛ впервые с сезона-2013/2014, когда в стыковых матчах уфимцы обыграли "Томь" и вышли в РПЛ. С тех пор "Уфа" не покидала элитный дивизион российского футбола.
Источник: РИА Новости
Источник: судьба "Уфы" решится на следующей неделе. Выступление в ФНЛ-2 - худший вариант развития событий
Стало известно, когда решится судьба покинувшей РПЛ "Уфы".
Фото: ФК "Уфа"