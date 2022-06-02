По информации источника, стороны практически согласовали условия годичной аренды без права выкупа. Вопрос по зарплате игрока тоже практически решен.
Вратарь Илья Свинов перешел в "Спартак" из "Факела" в зимнее трансферное окно. Россиянин подписал с красно-белыми контракт до лета 2025 года.
В завершившемся сезоне Свинов не провел ни одного матча за первую команду "Спартака", на счету 21-летнего футболиста 3 игры в ФНЛ в составе "Спартака-2".
Напомним, "Факел" в следующем сезоне будет выступать в Российской Премьер-лиге (РПЛ).
Источник: Metaratings
СМИ: "Спартак" отдаст Свинова в аренду в "Факел" на сезон
Вратарь "Спартака" Илья Свинов вернется в "Факел".
Фото: ФК "Факел"