"Да, мы действительно получили предложение от "Локомотива". Близки ли стороны к завершению сделки? Поговорите об этом с клубом", - цитирует агента "Чемпионат".
Ранее сегодня появилась информация, что "Локомотив" практически договорился с "Атлетико Паранаэнсе" о трансфере Фассона. Сообщалось, что красно-зеленые заплатят за бразильца около 3-х млн евро.
Фассон выступает за "Атлетико Паранаэнсе" с лета прошлого года. Он является воспитанником академии "Сан Паулу". В нынешнем сезоне защитник провел девять матчей во всех турнирах, в которых не отмечался результативными действиями.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость бразильца в 1,5 млн евро.
Агент Фассона подтвердил, что игрок ведет переговоры с "Локомотивом"
Агент Бернард Колиньон, представляющий интересы защитника "Атлетико Паранаэнсе" Лукаса Фассона, подтвердил интерес "Локомотива" к его клиенту.
Фото: ФК "Атлетико Паранаэнсе"