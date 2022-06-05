По информации источника, бело-голубые в течение пяти дней ожидали ответа от экс-наставника "Локомотива", но Николич принял решение отказаться от возвращения в Москву.
Ранее с поста главного тренера "Динамо" ушел немецкий специалист Сандро Шварц. Он объявил о решении покинуть команду после поражения в финале Кубка России от "Спартака".
Николич в Российской Премьер-лиге на протяжении 2020-2021 года возглавлял "Локомотив", с которым стал бронзовым призером национального первенства.
Источник: Metaratings
СМИ: "Динамо" ожидало ответа Николича на предложение возглавить команду пять дней
Руководство "Динамо" до последнего надеялось достичь договоренности с сербским тренером Марко Николичем.
Фото: РПЛ