Напомним, что в марте 2022 года польский полузащитник Гжегож Крыховяк в соответствии с изданными ФИФА правилами временного трудоустройства легионеров РПЛ приостановил действие контракта с "Краснодаром" до 30 июня 2022 года, и подписал на этот период временный контракт с афинским АЕКом.
Ранее появилась информация, что Крыховяк может вернуться в "Краснодар". Контракт Гжегожа с российским клубом рассчитан до лета 2024 года.
"У него действующий контракт, клуб должен выполнять свои обязательства", - сказал менеджер "быков" Арам Фундукян.
Крыховяк перебрался в "Краснодар" из "Локомотива" летом прошлого года. В этом сезоне он провел за быков 14 матчей в РПЛ, в которых забил четыре гола и отдал две результативные передачи.
Источник: РБ Спорт
В "Краснодаре" рассказали о будущем Крыховяка
В "Краснодаре" пояснили позицию по взаимоотношениям клуба с польским полузащитником Гжегожем Крыховяком.
Фото: РПЛ