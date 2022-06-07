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Рыскин: подтверждаю слова Газизова. Обещание моратория на вылет было нам дано Хачатурянцем со слов Дюкова

Спортивный директор "Ростова" Алексей Рыскин прокомментировал слова гендиректора "Уфы" Шамиля Газизова об обещании моратория на вылет со стороны руководителей российского футбола.
Фото: ФК "Ростов"
- Я подтверждаю полностью слова Шамиля Газизова. Такие обещания нам были даны, причем со слов Александра Валерьевича. Это озвучил Ашот Хачатурянц, который на собрании за день до исполкома сказал, что у нас есть договоренность с Дюковым, что никто не вылетает. Он говорил: "Давайте, пожалуйста, сохраним это в тайне. Не выходите в прессу, не сообщайте журналистам, не сообщайте игрокам. Мораторий на вылет принят. Наша задача - провести все игры. И чтобы никуда не вышло, что спортивного принципа не осталось". Мы играли, бились, спортивный характер состязаний присутствовал, потом люди отказались от своих слов, - передает слова Рыскина РИА Новости.

Сегодня генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов рассказал, что на собрании представителей команд Российской премьер-лиги, которое проводилось в конце марта 2022 года, президент РПЛ Ашот Хачатурянц сообщил должностным лицам футбольных клубов, что в текущем сезоне не будет осуществляться вылет из высшего дивизиона. Ранее о том же самом рассказывал генеральный директор казанского "Рубина" Рустем Сайманов. Причиной моратория на вылет, о котором просили представители клубов, стал массовый отъезд легионеров, спровоцированный разрешением ФИФА временно приостанавливать контракты в одностороннем порядке. По итогам завершившегося сезона РПЛ премьер-лигу покинули тульский "Арсенал" и казанский "Рубин", занявшие 16 и 15 места, а также "Уфа", уступившая в стыковых матчах "Оренбургу" (2:2, 1:2).

Газизов: Хачатурянц в марте сказал, что вылета из РПЛ не будет


РФС РПЛ Ростов УФА Дюков Хачатурянц Газизов Рыскин
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