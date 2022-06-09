Московский "Спартак" может возглавить главный тренер "Ростова" и сборной России Валерий Карпин, сообщают СМИ. По данным источника, именно Карпин является основным кандидатом на пост наставника красно-белых в случае ухода итальянского специалиста Паоло Ваноли.
Ранее появилась информация, что в ближайшие часы "Спартак" и Ваноли выступят с совместным заявлением об уходе тренера со своего поста.
Источник: Matchtv.ru
Источник: Ваноли покинет "Спартак" в ближайшие часы
СМИ: новым главным тренером "Спартака" может стать Карпин
По данным источника, новым наставником "Спартака" вместо Паоло Ваноли может стать главный тренер "Ростова" Валерий Карпин.
Фото: РФС