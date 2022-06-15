38-летний главный тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов станет новым главным тренером "Пари Нижнего Новгорода", сообщают СМИ.
По данным источника, Галактионов уже заключил контракт с клубом и заменит на посту главного тренера "Пари НН" Александра Кержакова, контракт которого истек и не был продлен. В прошедшем сезоне "Нижний Новгород" под руководством Кержакова занял 11 место с 33 набранными очками, сохранив прописку в Российской премьер-лиге. Ранее появлялась информация о возникших разногласиях между Кержаковым и руководством "Пари НН", которые, по данным СМИ, и стали причиной непродления соглашения.
Ранее Галактионов с октября 2017 года по апрель 2018 года возглавлял грозненский "Ахмат". Сообщается, что специалист продолжит работу и с молодежной сборной России на правах совмещения.
Источник: "РБ Спорт"
Источник: Галактионов подписал контракт с "Пари Нижний Новгород"
По данным источника, наставник молодежной сборной России Михаил Галактионов прибыл в Нижний Новгород и уже подписал соглашение с "Пари НН".
Фото: РИА Новости