- Кого Бакаев вытеснит из состава "Зенита"? Не готов так сразу сказать. Его взяли для конкуренции. Бакаев играет справа. Но там же есть Малком. Сравнивать их сейчас бессмысленно. Это две разные планеты. Зелимхану предстоит много работать. Но все равно свой шанс он обязательно получит. Понаблюдаем за ним. И пожелаем успеха, - приводит слова Орлова "СЭ".
25-летний экс-атакующий полузащитник московского "Спартака" Зелимхан Бакаев перешел в петербургский "Зенит", 15 июня было официально объявлено о подписании контракта на три года с опцией продления. В составе красно-белых хавбек чаще всего играл справа в атаке. В прошедшем сезоне на счету Бакаева-старшего 36 матчей, 3 гола и 8 результативных передач во всех турнирах в составе "Спартака".
Орлов: Бакаева в "Зенит" взяли для конкуренции. С Малкомом его сравнивать бессмысленно, две разные планеты
Экс-телекомментатор Геннадий Орлов ответил на вопрос о том, кого бы смог вытеснить из основы "Зенита" атакующий полузащитник Зелимхан Бакаев.
Фото: РПЛ