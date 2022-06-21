"Буду ли праздновать гол, если забью "Спартаку"? Не буду", - цитирует Бакаева "Чемпионат"
Напомним, ранее "Зенит" официально объявил о подписании Бакаева, который находился в статусе свободного агента после ухода из "Спартака". Зелимхан подписал с сине-бело-голубыми контракт по схеме "3+1". Полузащитник будет выступать за питерцев под седьмым номером.
В минувшем сезоне Бакаев сыграл за "Спартак" 36 матчей во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал восемь результативных передач. Ранее он заявил, что красно-белые не предложили ему новый контракт. Спортивный директор "Спартака" Лука Каттани взял ответственность за это решение на себя.
Бакаев сообщил, будет ли праздновать голы в ворота "Спартака"
Полузащитник "Зенита" Зелимхан Бакаев заявил, что не планирует праздновать голы в ворота "Спартака".
Фото: ФК "Зенит"