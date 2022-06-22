По информации источника, у петербургского клуба есть варианты двусторонней аренды 21-летнего форварда сроком на один сезон. Сине-бело-голубые получили несколько предложений от бразильских клубов. Речь идет о встречной аренде футболиста в обмен на ряд игроков из команд высшего дивизиона Бразилии.
Отмечается, что на период рассмотрения предложений Алберто останется в Бразилии, где будет работать по индивидуальной программе.
Нападающий Юри Алберто перешел в "Зенит" в зимнее трансферное окно из "Интернасьонала" за 25 млн евро. В минувшем сезоне он в составе сине-бело-голубых провел 15 матчей во всех турнирах, в которых забил 6 голов и отдал 4 результативные передачи. Контракт Алберто рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 16 млн евро.
Ранее в зарубежных СМИ появилась информация, что "Коринтианс" хочет подписать Юри Алберто, воспользовавшись новым разрешением ФИФА на приостановку контрактов всем легионерам, которые выступают в РПЛ.
Источник: СЭ
СМИ: Алберто пока не прилетит в Санкт-Петербург. У "Зенита" есть варианты двусторонней аренды бразильца
Нападающий "Зенита" Юри Алберто пока не вернется в расположение клуба.
Фото: ФК "Зенит"