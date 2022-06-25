"Он [Слуцкий] в свой отпуск включался в переговоры по всем нашим новичкам, даже приезжал вместе со мной и с Рустемом Саймановым на переговоры, проводил встречи с потенциальными новичками в Москве и в Казани, общался с ними по телефону… У некоторых тренеров есть мнение, что не царское это дело — участвовать в переговорах, общаться с игроком, убеждать его", - цитирует функционера "СЭ".
"Рубин" завершил минувший сезон в зоне прямого вылета из Российской Премьер-лиги – в заключительном туре казанцы уступили "Уфе" и покинули элитный дивизион, набрав 29 баллов в 30-ти турах. Вместе с "Рубином" в ФНЛ вылетели тульский "Арсенал" и "Уфа", которая оказалась слабее "Оренбурга" в стыковых матчах.
Слуцкий возглавляет "Рубин" с декабря 2019 года. Под его руководством казанский коллектив занял 4-е место в таблице чемпионата страны в сезоне 2020/2021.
Яровинский: Слуцкий проводил встречи с потенциальными новичками "Рубина" – есть мнение, что не царское это дело
Спортивный директор "Рубина" Олег Яровинский оценил влияние главного тренера казанцев Леонида Слуцкого на трансферную кампанию клуба.
Фото: ФК "Рубин"