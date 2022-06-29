- Кассьерра успешно прошел медосмотр, - передает слова Медведева РИА Новости.
Ранее появилась информация, что 25-летний нападающий "Сочи" Матео Кассьерра 29 июня находился в Санкт-Петербурге и проходил медицинский осмотр для вероятного трансфера в "Зенит". В прошедшем сезоне колумбиец забил 14 голов в 22 матчах Российской премьер-лиги и вошел в топ-3 лучших бомбардиров чемпионата России-2021/2022.
Медведев прокомментировал итоги медосмотра Кассьерры в "Зените"
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев рассказал об итогах медицинского осмотра нападающего "Сочи" Матео Кассьерры.
Фото: ФК "Сочи"