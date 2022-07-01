Напомним, ранее Хачатурянц заявил, что проведение Суперкубка в Санкт-Петербурге нарушает спортивный принцип.
"Хачатурянц абсолютно прав. РФС подлым способом превратил Суперкубок в очередной корпоратив "Газпрома" со Шнуром в угоду своему начальнику.
О каком шоу может идти речь? Шоу в футболе получается, когда есть интрига до последнего тура, например, как в Англии. А у нас вечного чемпиона еще и страхуют каждый год удобным календарем", - цитирует Салихову Чемпионат.
Также сегодня РФС объявил о том, что матч за Суперкубок откроет выступление группировки "Ленинград" и певицы МакSим.
Суперкубок России пройдет 9 июля на стадионе "Газпром Арена" в Санкт-Петербурге, который является домашним для одного из участников предстоящего поединка – "Зенита". В СМИ сообщалось, что москвичи могут бойкотировать поединок, но "Спартак" принял решение не отказываться от участия в этой игре.
"Нарушение спортивного принципа". Хачатурянц - о проведении Суперкубка в Петербурге
Салихова: Суперкубок превратили в очередной корпоратив "Газпрома" со Шнуром
Зарема Салихова, супруга владельца "Спартака" Леонида Федуна, прокомментировала слова бывшего главы РПЛ Ашота Хачатурянца.
Фото: Global Look Press