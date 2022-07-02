Напомним, Федор Чалов провел вторую часть сезона на правах аренды в "Базеле". Срок арендного соглашения с форвардом ЦСКА истек в конце июня. Отметим, что в швейцарском клубе до последнего принимали решение о будущем Чалова. Сообщалось, что россиянин уведомлял руководство "Базеля" о желании остаться в команде.
"Чалов вернулся в Россию, его арендное соглашение с "Базелем" закончилось", - сообщил руководитель пресс-службы "Базеля" Саймон Уолтер.
Нападающий Федор Чалов провел в составе "Базеля" 16 матчей во всех турнирах, в которых забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи.
Контракт 24-летнего россиянина с ЦСКА рассчитан до лета 2024 года. Его рыночная стоимость оценивается в 6 млн евро.
Источник: РБ Спорт
В "Базеле" сообщили о возвращении Чалова в ЦСКА
Нападающий Федор Чалов вернулся в Россию.
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