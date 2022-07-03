- Дорогие болельщики "Локомотива"! Вы хотите новых успехов команды, новых трофеев. Это то, чего хотим и мы. У нас молодая команда и квалифицированный тренерский штаб. Молодежь, голодная до побед, которая хочет добиться успехов. Мы, как их тренеры, тоже. Сейчас в этом желании, в этой жажде добиваться успехов, мы вместе - и молодые игроки, и тренерский штаб. Надеюсь, это будет хорошая комбинация. И мы, тренеры, вместе с нашей молодежью, пойдем вперед для того, чтобы выигрывать трофеи, - цитирует Циннбауэра пресс-служба "Локомотива".
30 июня официальные интернет-ресурсы "Локомотива" сообщили о назначении нового главного тренера - им стал 52-летний немецкий специалист Йозеф Циннбауэр. Ранее Циннбауэр самостоятельно работал в таких клубах, как немецкий "Гамбург", швейцарский "Санкт-Галлен" и "Орландо Пайретс" из Южно-Африканской Республики. Как рассказал спортивный директор "железнодорожников" Томас Цорн, фактическим главным тренером по-прежнему останется 37-летний немец Марвин Комппер, не обладающий необходимой для официального назначения на пост главного тренера клуба Российской премьер-лиги лицензией категории Pro. В весенней части прошедшего сезона формальным наставником "Локомотива" был Заур Хапов, имеющий лицензию категории А, которая позволяет официально занимать такую должность в клубе РПЛ ограниченное время.
Циннбауэр обратился к болельщикам "Локомотива" со словами о молодежи и трофеях
Новый главный тренер "Локомотива" Йозеф Циннбауэр высказался о желании добиваться успехов вместе с клубом.
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