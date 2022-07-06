По информации источника, "Торпедо" и представители Кокорина провели переговоры о переходе нападающего в московский клуб.
Сообщается, что "автозаводцы" могут предложить ему контракт по схеме "1+1". Зарплата Кокорина в московском клубе составит 800 тысяч евро за сезон.
Отмечается, что вариант подписания контракта с Кокориным "Торпедо" рассматривает давно.
Накануне спортивный директор "Фиорентины" Даниэле Праде заявил, что у Кокорина есть предложения из России.
Ранее сообщалось, что "фиалки" готовы расторгнуть контракт с Кокориным. Соглашение Кокорина с "Фиорентиной" рассчитано до лета 2024 года. Агент россиянина Тимофей Бердышев заявлял, что Александр хочет продолжить выступать за клуб и приносить ему пользу. В Италии сообщали, что "фиалки" расстроены таким желанием форварда.
"Торпедо" в сезоне-2022/23 сыграет в Российской Премьер-лиге (РПЛ).
Источник: РБК Спорт
Кокорин может перейти в "Торпедо". Представители игрока провели переговоры с клубом
Нападающий "Фиорентины" Александр Кокорин может вернуться в РПЛ.
Фото: ФК "Фиорентина"