"К сезону будем готовы. Эмоции от гола отличные. С Федотовым работается хорошо, требования понимаю", - цитирует футболиста Sport24.
Ранее ЦСКА одержал победу в матче Кубка PARI Премьер над "Сочи" со счетом 2:1. Один из голов москвичей забил Чалов.
Вторую часть минувшего сезона российский нападающий провел на правах аренды в швейцарском "Базеле". В 14-ти матчах национального первенства он забил 4 мяча и отдал две голевые передачи.
Чалов оценил работу с Федотовым после возвращения из "Базеля"
Форвард ЦСКА Федор Чалов поделился впечатлением от работы с новым главным тренером "армейцев" Владимиром Федотовым.
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