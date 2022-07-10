- "Спартаку" нужно большое усиление? Мы не будем гнаться за финансовыми мешками. Будем идти поэтапно, усиливаться там, где это необходимо, и насколько это возможно. Как тогда с ними конкурировать? Если у них бюджет в 2-3 раза больше, конкурировать с точки зрения денег невозможно. Но на поле выходят игроки. И игра всегда может сложиться в ту или иную сторону. Конкуренцию на поле никто не отменял. Не всегда побеждают деньги. Я в этом уверен, - передает слова Мележикова "СЭ".
9 июля "Спартак" разгромно уступил петербургскому "Зениту" в матче за Суперкубок России со счетом 0:4. По ходу игры красно-белые нанесли 6 ударов по воротам соперника, из которых лишь 1 пришелся в створ, в то время как сине-бело-голубые из 10 ударов попали в створ 5 раз, что позволило им забить 4 гола. "Спартак" и "Зенит" входят в топ-3 клубов РПЛ по стоимости состава по оценка портала Transfermarkt, при этом петербуржцы занимают в этом рейтинге первое место (151,1 млн евро), москвичи - третье (84,45 млн евро). На второй строчке находится московское "Динамо" (100,5 млн евро).
Мележиков: "Спартак" не будет гнаться за финансовыми мешками
Генеральный директор "Спартака" Евгений Мележиков рассказал о дальнейшей стратегии красно-белых.
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