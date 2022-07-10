- Так получилось, что "Спартак" крупно проиграл. Я говорил, что будет 4:0. Боже мой, где же они таких людей берут? Красно-белые пригласили тренера из детского сада. Там работают дилетанты и жулики, поэтому так и получается. Но в любом случае я люблю "Спартак", они - мои спонсоры. Если красно-белые занимают пятое-шестое место, они мне поставляют ящик пива. Если займут второе-третье место, то я им делаю такой же подарок, - передает слова Канчельскиса Metaratings.ru.
9 июля московский "Спартак" уступил петербургскому "Зениту" со счетом 0:4 в матче за Суперкубок России. Эта игра стала дебютной официальной для нового главного тренера красно-белых - 33-летнего испанца Гильермо Абаскаля, который в июне 2022 года сменил на этом посту 49-летнего итальянца Паоло Ваноли. В прошедшем сезоне "Спартак" занял десятое место в итоговой турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 38 очков в 30 сыгранных матчах.
Абаскаль дебютировал в "Спартаке" с поражения 0:4 и повторил клубный антирекорд
"Там работают дилетанты и жулики". Канчельскис рассказал, за что любит "Спартак"
Экс-полузащитник сборной России и "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис рассказал о своем отношении к московскому "Спартаку" после Суперкубка России-2022.
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