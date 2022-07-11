38-летний Юрий Жирков в ближайшее время может завершить карьеру, сообщают СМИ. По данным источника, в настоящий момент у экс-футболиста сборной России нет предложений, которые он был бы готов рассматривать.
В весенней части прошедшего сезона Жирков выступал за подмосковные "Химки", в котором принял участие в 3 матчах с общим игровым временем 122 минуты и не отметился результативными действиями. Ранее в своей карьере он выступал за тамбовский "Спартак", московский ЦСКА, лондонский "Челси", махачкалинский "Анжи", московское "Динамо" и петербургский "Зенит".
СМИ: Жирков может завершить карьеру
По данным источника, 38-летний экс-защитник сборной России Юрий Жирков в ближайшее время может завершить карьеру действующего игрока.
Фото: РПЛ