4 июля в России стартовал процесс оформления Fan ID. Как сообщали журналисты и болельщики, система оформления паспорта болельщика на портале Госуслуг дала сбой в первый же день своей работы. Все заявки на получение Fan ID отклонялись.
"Я подала заявку, мне подтвердили, что фотография подошла и можно приезжать в МФЦ на подтверждение личности.
На детей подавали заявку? Подавала заявку на двух дочек. Но у них нет российского свидетельства о рождении, а на Госуслугах почему-то принимают только такое. Поэтому теперь есть проблемы с оформлением. Что делать дальше? Видимо, надо идти с кучей документов. Возможно, переводить свидетельство на русский язык", - сказала Карпина.
С начала сезона-2022/23 Fan ID будет обязателен для посещения матчей РПЛ на "Екатеринбург Арене", стадионе "Нижний Новгород", "Ростов Арене", "Солидарность Самара Арене" и стадионе "Фишт".
Напомним, ранее фанатские объединения нескольких клубов Российской Премьер-лиги (РПЛ), включая "Ростов", объявили о бойкоте матчей из-за введения паспорта болельщика (Fan ID). Первый домашний матч "Ростов" проведет 31 июля с "Химками" в 3-м туре Российской Премьер-лиги.
Источник: РБ Спорт
Дочки Карпина не смогли оформить Fan ID, потому что родились не в России
Дарья Карпина, супруга главного тренера сборной России и "Ростова" Валерия Карпина, сообщила, что у нее возникли сложности с оформлением Fan ID для двух дочек.
Фото: соцсети Дарьи Карпиной