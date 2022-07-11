- Сейчас двигают Даниила Одоевского - ну что это за голкипер? Вы рассмотрели его на видео празднования победы в раздевалке, когда этот молодой вратарь разделся? Худосочный! Таким голкипер не может быть (смеется). Мышечной массы явно не хватает, и дело не в том, что он еще молод. Вратарь должен в борьбе с нападающим его продавить и выбить мяч куда подальше кулаком. А у Одоевского - тоненькие ручки, - цитирует Орлова "Спорт уик-энд".
После расторжения контракта со Станиславом Крицюком в составе первой команды петербургского "Зенита" осталось два голкипера - 19-летний Даниил Одоевский и 35-летний Михаил Кержаков. При этом именно Одоевский защищал ворота сине-бело-голубых в игре за Суперкубок России-2022 против московского "Спартака" (4:0) и записал на свой счет "сухой" матч, в ходе игры по его воротам красно-белыми был нанесен 1 удар в створ. Всего голкипер провел за взрослую команду "Зенита" 7 матчей (5 пропущенных голов, 3 "сухие" встречи), дебютировав в мае 2021 года.
Орлов: сейчас в "Зените" двигают Одоевского - ну что это за голкипер? Худосочный, тоненькие ручки
Экс-телекомментатор и болельщик "Зенита" Геннадий Орлов раскритиковал 19-летнего голкипера "Зенита" Даниила Одоевского.
Фото: ФК "Зенит"