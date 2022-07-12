"Интеллигентный, тонкий эстет из Петербурга, друг поэтов Геннадий Сергеевич Орлов концентрируется на теле молодого парня из "Зенита" Видимо, и такое бывает. А мог бы просто поддержать перспективного вратаря своей команды", - цитирует Ткаченко "Чемпионат".
Напомним, ранее Геннадий Орлов заявил, что вратарь не может выглядеть так, как Даниил Одоевский, поскольку молодой голкипер "Зенита" слишком "худосочный" и ему не хватает мышечной массы.
Даниил Одоевский дебютировал за "Зенит" в прошлом году. В завершившемся сезоне голкипер провел пять матчей за сине-бело-голубых во всех турнирах, в которых пропустил четыре мяча. Одоевский вышел в основе петербуржцев в финале Суперкубка России против "Спартака" (4:0). Его контракт с "Зенитом" рассчитан до 2024 года.
Агент Одоевского - об Орлове, назвавшем его клиента "худосочным": тонкий эстет концентрируется на теле молодого парня?
Герман Ткаченко, представляющий интересы голкипера "Зенита" Даниила Одоевского, ответил Геннадию Орлову на комментарии о своем клиенте.
Фото: ФК "Зенит"