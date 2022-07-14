СМИ: Кубка РПЛ в новом сезоне не будет, опубликованы ключевые решения общего собрания клубов

По данным источника, Кубок России в новом сезоне пройдет по предлагавшейся формуле Кубка РПЛ.

Фото: РПЛ





По данным источника, на собрании было решено следующее:



- Кубок РПЛ в новом сезоне проводиться не будет, при этом Кубок России будет организован по формуле, предполагавшейся в Кубке РПЛ - с групповым турниром и плей-офф по системе double elimination с двумя сетками;



- представители РПЛ будут привлечены в рабочую группу по реформированию Кубка России;



- обсуждение распределения финансовых доходов от проведения Кубка будет продолжено;



- коммерческие доходы РПЛ будут распределены между клубами по итогам сезона в пропорции 50/50 - половина будет разделена между всеми клубами лиги в равных пропорциях, половина - в зависимости от занятого места в турнирной таблице.



Источник: " Стали известны ключевые решения общего собрания клубов РПЛ, сообщают СМИ.По данным источника, на собрании было решено следующее:- Кубок РПЛ в новом сезоне проводиться не будет, при этом Кубок России будет организован по формуле, предполагавшейся в Кубке РПЛ - с групповым турниром и плей-офф по системе double elimination с двумя сетками;- представители РПЛ будут привлечены в рабочую группу по реформированию Кубка России;- обсуждение распределения финансовых доходов от проведения Кубка будет продолжено;- коммерческие доходы РПЛ будут распределены между клубами по итогам сезона в пропорции 50/50 - половина будет разделена между всеми клубами лиги в равных пропорциях, половина - в зависимости от занятого места в турнирной таблице.Источник: " РБ Спорт