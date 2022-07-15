"Мы попросили начать завтрашний матч с минуты молчания. Игроки и клуб готовы помочь материально семье Саши", - заявил глава пресс-службы "Спартака" Дмитрий Зеленов.
Ранее сегодня стало известно, что в возрасте 29 лет умер бывший нападающий "Спартака" Александр Козлов.
Козлов - воспитанник московского "Спартака". В составе "красно-белых" он провел 28 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи. Также Козлов играл за "Окжетпес", "Арарат", "Факел", "Химки", "Тюмень" и "Тосно".
На счету Козлова 8 матчей за молодежную сборную России, в составе которой он отметился 8 забитыми мячами и 2 голевыми передачами.
Источник: "СЭ"
"Спартак" попросил начать матч с "Ахматом" с минуты молчания в память о Козлове
Матч 1-го тура Российской Премьер-лиги "Ахмат" - "Спартак" может начаться с минуты молчания в память о бывшем нападающем красно-белых Александре Козлове.
Фото: РИА Новости