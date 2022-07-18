"Все хорошо, мы начинаем привыкать к новому специалисту. У нас было мало времени на подготовку, начнем сезон с ходу. Остаюсь ли я в клубе Да, я остаюсь. У меня еще есть контракт с "Динамо". Готов ли я отыграть в этой команде весь сезон? Да, я готов!" - приводит слова Варелы "СЭ".
Гильермо Варела выступает за бело-голубых с 2020-го года, когда "Динамо" арендовало из его "Копенгагена". После этого москвичи выкупили права на футболиста. Всего на счету уругвайца 48 матчей за бело-голубы, в которых он отличился тремя результативными передачами. Контракт Варелы с "Динамо" рассчитан до лета следующего года. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 2,5 млн евро.
Варела: у меня контракт с "Динамо". Готов отыграть в этой команде весь сезон
Защитник "Динамо" Гильермо Варела заявил, что не планирует покидать клуб.
Фото: РПЛ