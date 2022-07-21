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Чалов: очень удивился, когда "Спартак" назначил Абаскаля. При нем я перестал играть в "Базеле"

Нападающий ЦСКА Федор Чалов рассказал о совместной работе с Гильермо Абаскалем во время аренды в "Базеле".
Фото: ФК "Спартак"
Напомним, летом Абаскаль возглавил московский "Спартак".

"Я очень удивился назначению Абаскаля. Что я могу сказать? В "Базеле" я при нем перестал играть. Никаких претензий по тренировочному процессу и самоотдаче ко мне не было. Просто решение тренера. Но ничего плохого сказать не могу: человек тактически обученный, очень хорошо разбирает команды. Посмотрим, как он проявит себя в "Спартаке", - цитирует Чалова "СЭ".

Напомним, Чалов выступал за швейцарский клуб на правах аренды во второй части минувшего сезона. В "Базеле" россиянин провел в общей сложности 16 матчей, в которых забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи.

При Абаскале "Спартак" провел 2 официальных матча. Красно-белые уступили "Зениту" (0:4) в матче за Суперкубок России, а также сыграли вничью с "Ахматом" (1:1) в 1-м туре Российской Премьер-лиги (РПЛ). Завтра, 23 июля, столичный клуб в гостях сыграет с "Краснодаром". Этот матч начнется в 20:00 мск.


Чалов ЦСКА Спартак
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