Напомним, на этой неделе сине-бело-голубые объявили о продлении контрактов с Венделом, Малкомом и Клаудиньо до конца сезона-2026/27.
"Насколько понимаю, клуб хотел их как-то удержать, а тут вариант только один - поднять зарплату. Неоднократно говорил, что иностранцы к нам приезжают не из любви к России, а с желанием заработать. Вот и решили "прибить" их деньгами", - цитирует Сафонова РИА Новости.
Накануне "Зенит" разгромил "Крылья Советов" (3:0) в домашнем матче 2-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ). Дублем в этой игре отметился Андрей Мостовой, еше один гол на счету Далера Кузяева.
Свой следующий матч "Зенит" проведет 30 июля. На "Газпром Арене" подопечные Сергея Семака примут "Локомотив".
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"Решили "прибить" их деньгами". Футбольный агент - о новых контрактах легионеров "Зенита"
Футбольный агент Алексей Сафонов рассказал, как "Зенит" сумел сохранить в команде бразильских легионеров клуба.
Фото: ФК "Зенит"