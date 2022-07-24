Ранее в СМИ появилась информация, что Варела втайне покинул расположение "Динамо" ночью. Позднее бело-голубые выступил с заявлением – в пресс-службе отметили, что клуб считает действия игрока нарушением контрактных обязательств.
"Варела никуда не сбегал. Клуб всё знает о нашей позиции. Мы собираемся подписать контракт с "Фламенго", но подождем завтрашнего дня – посмотрим, что предложит "Динамо" для сохранения Гильермо в клубе", - цитирует агента телеграм-канал "Первый спорт".
Варела не будет играть в матче "Динамо" против "Торпедо", который пройдет сегодня в рамках второго тура Российской Премьер-лиги.
Агент: Варела собирается подписать контракт с "Фламенго" – посмотрим, что предложит "Динамо"
Агент Оскар Бентанкур, представляющий интересы защитника "Динамо" Гильермо Варелы, высказался о сложившейся ситуации с клубом.
Фото: РПЛ