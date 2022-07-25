"Сбежал Варела просто, да и все. Перед тренировкой встречался с тренером, сказал, что хочет поиграть еще в течение года. Отключил телефон и сбежал. Можно было его где-то на границе тормознуть. Но зачем нам предатели и подонки? Другого слова я не нахожу. Его же никто не держал", - цитирует Степашина "КП".
Напомним, вчера стало известно, что в ночь перед матчем против "Торпедо" Гильермо Варела покинул базу "Динамо", никого не предупредив о том, что планирует уехать. Представители клуба заявили, что рассматривают поступок игрока как нарушение контрактных обязательств. Агент уругвайца сообщил, что Варела близок к уходу в бразильский "Фламенго".
Член совета директоров "Динамо": Варела просто сбежал. Зачем нам предатели и подонки?
Член совета директоров "Динамо" Сергей Степашин прокомментировал самовольный отъезд Гильермо Варелы из расположения клуба.
Фото: ФК "Динамо"