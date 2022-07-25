Напомним, Соболев, у которого на тот момент уже была желтая карточка, попал локтем в голову Вячеславу Литвинову, но главный арбитр встречи Кирилл Левников не обратил внимание на этот эпизод. Сразу после этого Соболев начал показывать жесты в сторону Джона Кордобы, который указывал на фол форварда.
"Удаление в матче с "Краснодаром"? Говорить будут всегда. Я не понял, почему начали обсуждать, что я кому-то что-то показывал - увидели какое-то неспортивное поведение, с футболистами общаться нельзя. Ничего такого неспортивного в моменте с Кордобой не было. Все общаются, все ругаются на поле. Это нормально", - цитирует Соболева "СЭ".
Встреча которая проходила в Краснодаре, закончилась со счетом 4:1 в пользу красно-белых. При этом "Краснодар" с 37-й минуты играл в меньшинстве - красную карточку получил Александр Черников.
"Спартак" в двух матчах Российской Премьер-лиги (РПЛ) набрал 4 очка и занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата России.
"Присоединяемся к поздравлениям господина Федуна". "Краснодар" выпустил ролик со спорными моментами матча со "Спартаком"
Соболев - о матче с "Краснодаром": не понял, почему увидели какое-то неспортивное поведение
Нападающий "Спартака" Александр Соболев прокомментировал спорные моменты в матче второго тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) с "Краснодаром".
Фото: ФК "Спартак"