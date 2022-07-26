"Мы не могли поступить иначе! Роман Нагучев едет в Воронеж! И вместе с Александром Аксеновым прокомментирует "Факел" - "Динамо", - написал продюсер телеканала Сергей Акулинин в своем телеграм-канале.
Напомним, перед началом сезона Нагучев выступил с резкой критикой стадиона в Воронеже. В частности, комментатор заявлял, что "чудовище не превратится в принца" к началу сезона, поэтому "такое страшилище" не должны допускать в РПЛ.
В СМИ сообщалось, что существует вероятность того, что "Факел" в связи с проблемами с домашней ареной не получит право на выступление в РПЛ и оно отойдет "Уфе", которая ранее в стыковых матчах вылетела в Первую лигу. Но в итоге "Факел" все же стал полноценным участником высшего дивизиона.
Нагучев прокомментирует первый домашний матч "Факела". Он называл стадион воронежцев "страшилищем" и "чудовищем"
Матч ТВ рассказали, кто прокомментирует матч 3-го тура между "Факелом" и "Динамо".
Фото: ФК "Факел"