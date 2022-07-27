"Виктор успешно прошел медосмотр и в ближайшее время подпишет контракт. Все показатели хорошие. По деталям не могу сказать, но они будут известны в течение суток", - цитирует агента Sport24.
Виктор Фелипе Мендес выступает на позиции опорного полузащитника. Он является воспитанником чилийской "Эспаньолы". На его счету 122 матча за эту команду, в которых он забил 4 гола и отдал 15 результативных передач.
Контракт Мендеса с клубом истекает летом 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 2,3 млн евро.
Агент Мендеса заявил, что игрок прошел медосмотр перед трансфером в ЦСКА
Агент Пабло Леклер Флуха, представляющий интересы Виктора Фелипе Мендеса заявил, что его клиент близок к переходу в ЦСКА.
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