Верховный суд Башкирии оставил без удовлетворения иск генерального директора "Уфы" и экс-гендиректора "Спартака" Шамиля Газизова к московскому клубу, сообщает ТАСС.
По данным источника, Газизов требовал признать незаконным свое увольнение с должности генерального директора "Спартака" и взыскать с красно-белых заработок за время вынужденных прогулов, однако суд расценил его доводы как недостаточные.
Напомним, что экс-генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов занимал аналогичную должность в московском "Спартаке" в период с июля по декабрь 2020 года. После скандального расставания с красно-белыми функционер вернулся на свой прежний пост в башкирском клубе в марте 2021 года.
Верховный суд Башкирии отказал Газизову по иску к "Спартаку"
Верховный суд Республики Башкортостан отказал генеральному директору "Уфы" Шамилю Газизову в удовлетворении иска к московскому "Спартаку" о незаконном увольнении.
Фото: "Спорт-Экспресс"