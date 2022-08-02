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Комментатор Журавель: обращения в ЭСК станут платными

Комментатор "Матч ТВ" Тимур Журавель рассказал, что обращения в Экспертно-судейскую комиссию при президенте РФС (ЭСК РФС) могут стать платными.
Фото: РФС
"Вот-вот судейский комитет введет правило платной жалобы в ЭСК. То есть, когда ты пишешь жалобу, надо будет платить. Назовем это депозитом.

Например, 50 тысяч рублей. Если ЭСК решает, что ошибка была, то тебе эти деньги возвращаются. Если нет, то эти деньги уходят в РФС", - сказал Журавель.

Ранее воронежский "Факел" принял решение не пользоваться правом на подачу жалоб в ЭСК РФС до конца сезона-2022/23.

После 3-х туров Российской Премьер-лиги лидерами чемпионата являются 3 команды - "Зенит", "Спартак" и ЦСКА. В активе этих клубов по 7 очков. В зоне вылета - "Торпедо" (1 очко) и "Урал" (0).

Источник: "СЭ"


Журавель РФС
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