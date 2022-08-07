Матч "Зенит" - ЦСКА в рамках 5-го тура РПЛ состоится в субботу, 13 августа. Стартовый свисток на "Газпром Арене" прозвучит в 17:00 мск.
"ЦСКА сейчас - тренерская команда. Федотов тщательно готовится к каждой игре, поэтому армейцы будут строить свой план на матч исходя из соперника. "Зениту" с ЦСКА надо играть в свой футбол, принесший результат в матчах с "Крыльями" и "Локомотивом". Даже без Клаудиньо ждем веского слова бразильцев. Для чего их брали?
Отсутствие Клаудиньо - большая проблема для "Зенита"? Конечно. Без него другой футбол", - цитирует Горового Bobsoccer.
Напомним, Клаудиньо получил травму в матче 4-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) с "Ахматом" (0:0). Медицинское обследование выявило у игрока повреждение двуглавой мышцы бедра. В "Зените" сообщили, что возвращение бразильца в строй ожидается ориентировочно через 4-5 недель.
"Зенит" в таблице РПЛ занимает 4-е место, набрав в 4-х матчах 8 очков. ЦСКА идет на 1-й строчке, имея в своем активе 10 баллов.
Горовой: отсутствие Клаудиньо - проблема, без него у "Зенита" другой футбол
Автор лучшего гола "Зенита" XX века, бронзовый призер чемпионата России 2001 года Борис Горовой поделился ожиданиями от матча петербуржцев с ЦСКА.
Фото: ФК "Зенит"