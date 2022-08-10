"Могу подтвердить, что со мной контактировали представители ЦСКА. Переговоры о переходе Гюнтера в ЦСКА действительно велись, но переход сорвался", - цитирует агента "Чемпионат".
Корай Гюнтер выступает на позиции центрального защитника. В августе ему исполняется 28 лет. Он играет за "Верону" с 2020 года. В прошедшем сезоне в активе немца 30 матчей в итальянской Серии А, в которых он не отличался результативными действиями. Контракт Гюнтера с клубом рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 5 млн евро.
У ЦСКА сорвался трансфер защитника "Вероны"
Агент Эрсин Акан, представляющий интересы защитника "Вероны" Корая Гюнтера, заявил, что его клиент мог оказаться в ЦСКА.
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