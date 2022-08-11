- Дзюба каким был, такой и остался. Наглый, добивается своего всегда. Проигрывать не любил - ни на поле, ни в теннис или карты, когда мы играли на сборах. А если проигрывал, то всегда злился. И вообще не отмалчивался, постоянно что-то говорил, держал связь с тренером и игроками - возраст был подходящий: и не молодой, и не старый. Через Дзюбу всё шло, - передает слова Заболотного Sport24.
33-летний нападающий Артем Дзюба и 32-летний голкипер "Сочи" Николай Заболотный в период с 2011 по 2013 год вместе выступали за московский "Спартак". В мае 2022 года Дзюба покинул петербургский "Зенит", с которым у него закончился контракт, и попытался заключить соглашение с одним из европейских клубов. Однако переговоры с несколькими турецкими клубами, в том числе стамбульским "Фенербахче", и белградской "Црвеной Звездой" к подписанию контракта не привели. В настоящее время форвард продолжает находиться без клуба.
Н. Заболотный: Дзюба каким был, таким и остался. Наглый, проигрывать не любил, если проигрывал - злился
Голкипер "Сочи" Николай Заболотный рассказал о своем бывшем одноклубнике по "Спартаку" - экс-нападающем "Зенита" Артеме Дзюбе.
Фото: ФК "Спартак"