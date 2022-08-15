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Источник: Геркус станет новым президентом "Торпедо"

В менеджменте "Торпедо" в ближайшее время могут произойти изменения.
Фото: Sport24
По информации источника, скорее всего, президент "автозаводцев" Денис Маслов покинет свой пост. Также не исключен вариант, что уйдет и спортивный директор Максим Ляпин.

Сообщается, что главой "Торпедо" в таком случае станет Илья Геркус. Напомним, он летом занял пост директора по стратегическому развитию столичного клуба.

Отмечается, что именно новый менеджмент "Торпедо" примет решение по судьбе главного тренера Александра Бородюка. Специалист может покинуть московский клуб.

Илья Геркус с 2016 по 2018 год занимал должность президента "Локомотива". Также специалист работал в "Зените".

Напомним, "Торпедо" по итогам прошлого сезона Футбольной национальной лиги вернулось в Российскую Премьер-лигу (РПЛ). В пяти стартовых турах "автозаводцы" не одержали ни одной победы, 1 раз сыграв вничью. Столичный клуб занимает предпоследне, 15-е, место, в таблице чемпионата России.

21 августа "Торпедо" в гостях сыграет с "Зенитом".

Источник: Чемпионат


Геркус Торпедо
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