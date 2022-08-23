Ранее в социальных сетях "Маккаби" появилось объявление о том, что Эден Карцев не перейдет в "Динамо" и в ближайшее время должен вернуться в клуб. По словам израильской стороны, "Динамо" не сумело вовремя перевести деньги за игрока.
Ранее о переходе футболиста официально объявило "Динамо", а сам игрок приехал в Россию, позировал с игровой формой и дал интервью официальному сайту московского клуба.
"Отмена сделки? Действительно это не то, что мне бы хотелось комментировать прямо сейчас. Клубы сообщали, что договоренность между ними была достигнута. Уедет ли Эден в Израиль? Ничего не могу сказать по этому поводу", - сказал агент.
Источник: "СЭ"
"Маккаби" объявил о срыве сделки по переходу Карцева. Ранее "Динамо" презентовало игрока в качестве новичка
Агент Карцева отреагировал на информацию об отмене сделки между "Динамо" и "Маккаби"
Боаз Горен, агент полузащитника Эдена Карцева, прокомментировал информацию о разрыве сделки между "Динамо" и "Маккаби" (Нетанья) по аренде игрока.
Фото: ФК "Динамо"