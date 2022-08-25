По информации источника, бело-голубые ведут переговоры по трансферу футболиста. Ранее столичный клуб уже интересовался Самошниковым, но тогда переход не состоялся. Сообщается, что "Рубин" собирается сохранить защитника.
Защитник Илья Самошников выступает за "Рубин" с 2020 года. Его контракт с казанцами рассчитан до июня 2023 года. В текущем сезоне в Первой лиге 24-летний игрок провел 6 матчей, в которых отметился 2 голевыми передачами. В общей сложности за "Рубин" Илья сыграл в 65 матчах, на его счету 3 гола и 4 результативные передачи.
"Динамо" занимает 4-е место в таблице РПЛ, набрав в 6 матчах 12 очков.
Источник: Матч ТВ
СМИ: "Динамо" ведет переговоры с "Рубином" о переходе Самошникова
Защитник "Рубина" Илья Самошников может продолжить карьеру в "Динамо".
Фото: РПЛ