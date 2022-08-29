– Как проходит восстановление Клаудиньо? Он мне сказал, что уже в порядке, и травма его не беспокоит. Но лучше уточнить это у клубных врачей, – приводит слова агента "Sport24".
Напомним, что Клаудиньо получил повреждение по ходу игры третьего тура Российской премьер-лиги с "Ахматом" (0:0). У игрока было диагностировано повреждение двуглавой мышцы бедра.
По итогам семи туров "Зенит" идёт на первом месте, в прошедшем туре со счётом 4:0 был обыгран "Урал". Голы на счету Малкома (дубль), Андрея Мостового и Родригао. В следующем туре команда Семака отправится в гости к московскому "Спартаку". Команды сыграют 4 сентября, в воскресенье. Предыдущая их встреча состоялась в рамках Суперкубка России, где "Зенит" обыграл "Спартак" (4:0). Игра проходила 9 июля 2022 года в Санкт-Петербурге. Голы забивали Иван Сергеев, Малком, Вендел и Матео Кассьерра.
Агент Клаудиньо: игрок уже в порядке, травма его не беспокоит
Агент полузащитника "Зенита" Клаудиньо Луис Фернандо Гарсия рассказал о восстановлении бразильца после травмы.
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