- С Терюшковым и его сомнительными заявлениями уже давно всё понятно. Очень странная позиция. Для любого адекватного человека его слова вызовут недоумение. Все наши спортсмены, которые уже находятся в других странах, тоже предатели? Если у Захаряна есть возможность играть в таком солидном чемпионате, тем более в таком молодом возрасте - нужно уезжать, - передает слова Карпина РБК.
Ранее появилась информация, что 19-летний атакующий полузащитник московского "Динамо" и сборной России Арсен Захарян может перейти в лондонский "Челси", который прислал в офис бело-голубых официальное предложение по активации опции выкупа игрока за 15 миллионов евро. Тем не менее, эта сделка может не состояться, поскольку "Челси" не успевает предоставить "Динамо" финансовые гарантии до закрытия в Англии трансферного окна. Член наблюдательного совета "Химок" Роман Терюшков, выступая на телевидении, заявил, что уход Захаряна в английский клуб стал бы предательством.
Терюшков назвал предательством возможный переход Захаряна в "Челси"
Карпин - о словах Терюшкова про Захаряна: все наши спортсмены, которые уже за рубежом - тоже предатели?
Наставник сборной России Валерий Карпин оценил слова члена наблюдательного совета "Химок" Романа Терюшкова, назвавшего возможный трансфер хавбека Арсена Захаряна в "Челси" предательством.
Фото: РФС